Helden im Wasser - Ein Preis für Lebensretter

Im Juni 2024 retteten die Jugendlichen Alessandro, Matti, Lotta und Amira in Bremen drei Kinder vor dem Ertrinken. Die Kinder waren an einem See in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Alessandro bemerkte, dass sich die Kinder im Wasser nicht mehr bewegten und schwamm sofort zu ihnen. Gemeinsam mit Matti und Lotta zog er sie aus dem Wasser. Matti sagte:

Da ich nicht möchte, dass Kinder oder Eltern erleben müssen, wie Kinder ertrinken, habe ich halt nicht darüber nachgedacht, sondern einfach gemacht. „ Matti, einer der Lebensretter

Vier Jugendliche retten drei Kinder vor dem Ertrinken Quelle: picture alliance / Shotshop / Rico Ködder / ZDF

Amira rettet Leben mit Erste Hilfe

Als das achtjährige Mädchen nicht mehr atmete, begann Amira sofort mit der Wiederbelebung. "Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, vor ein paar Jahren war das und dann habe ich den erneuert und da habe ich Erste Hilfe gelernt und wie man reanimiert", erzählt die 12-Jährige. Die DLRG und die Feuerwehr unterstützten die Rettungsmaßnahmen, und die geretteten Kinder wurden schnell ins Krankenhaus gebracht.

Für ihr schnelles Handeln wurden die Jugendlichen in Hamburg mit dem Preis "Lebensretter und Lebensretterin des Jahres" ausgezeichnet. Sängerin und Laudatorin Sarah Engels sagte:

Es ist mir eine Ehre, heute diesen Preis zu übergeben und die außergewöhnliche Courage dieser jungen Lebensretter*innen zu würdigen. „ Sarah Engels, Sängerin und Laudatorin

Nichtschwimmer? Draußen bleiben! Wenn ihr keine guten Schwimmer seid, solltet ihr nicht ins Wasser gehen - außer ins Nichtschwimmerbecken. In Flüssen, Seen oder im Meer solltet ihr nur baden, wenn ihr sichere Schwimmer seid. Quelle: dpa