Helden im Wasser - Ein Preis für Lebensretter

Wasser-Helden: Ein Preis für Lebensretter
Im Juni 2024 retteten die Jugendlichen Alessandro, Matti, Lotta und Amira in Bremen drei Kinder vor dem Ertrinken. Die Kinder waren an einem See in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Alessandro bemerkte, dass sich die Kinder im Wasser nicht mehr bewegten und schwamm sofort zu ihnen. Gemeinsam mit Matti und Lotta zog er sie aus dem Wasser.
Amira rettet Leben mit Erste Hilfe
Als das achtjährige Mädchen nicht mehr atmete, begann Amira sofort mit der Wiederbelebung. "Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, vor ein paar Jahren war das und dann habe ich den erneuert und da habe ich Erste Hilfe gelernt und wie man reanimiert", erzählt die 12-Jährige. Die DLRG und die Feuerwehr unterstützten die Rettungsmaßnahmen, und die geretteten Kinder wurden schnell ins Krankenhaus gebracht.
Für ihr schnelles Handeln wurden die Jugendlichen in Hamburg mit dem Preis "Lebensretter und Lebensretterin des Jahres" ausgezeichnet.
Diesen Text hat Louisa geschrieben.
