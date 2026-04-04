So ist die Lage im Libanon

Im Land Libanon sind gerade sehr viele Menschen auf der Flucht vor Angriffen aus Israel. Was ist dort los?

Deshalb ist im Libanon Krieg

Viele auf der Flucht

Viele Menschen im Libanon mussten ihr Zuhause verlassen. Quelle: Abdul Kader Al Bay/ZUMA Press Wire; AP Photo/Emilio Morenatti

Libanon - wo ist das?

Das Land Libanon ist im Vergleich zu Deutschland sehr klein. Libanon liegt am Mittelmeer und grenzt an die Länder Israel und Syrien. Die Hauptstadt des Libanon heißt Beirut.

So sieht das Land auf einer Karte aus. Quelle: ZDF

Warum wird dort gekämpft?

Im Libanon gibt es eine radikale Gruppe, die Hisbollah-Miliz. Diese Gruppe ist mit dem Nachbarland Israel verfeindet. Schon seit Jahren gibt es immer wieder Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel.

Dabei werden auch immer wieder Menschen verletzt oder getötet, die gar nichts mit der Hisbollah zu tun haben.

logo! : Was ist die Hisbollah? Wie sie entstanden ist und welche Ziele sie hat. Video 1:41

Warum ist die Situation jetzt so heftig?

Im Februar 2026 haben Israel und die USA einen Verbündeten der Hisbollah-Miliz angegriffen: Das Land Iran. Dabei wurde auch der Machthaber von Iran getötet.

Weil die Hisbollah mit Iran verbündet ist, hat sie als Rache-Aktion Raketen nach Israel abgefeuert. Israel hat dann Gegenangriffe im Libanon gestartet. Seitdem gibt es dort Krieg.

Wie geht es den Menschen im Libanon?

In solchen Zelten leben Geflüchtete in der Hauptstadt Beirut. Quelle: AFP

Mehr als eine Million Menschen im Libanon mussten ihr Zuhause verlassen und vor den Kämpfen flüchten. Viele von ihnen sind in die Hauptstadt Beirut gekommen und leben dort in Notunterkünften - zum Beispiel in Zelten oder auch in Schulgebäuden. Aber auch in Beirut gibt es immer wieder Angriffe.

Hilfsorganisationen versuchen, den Menschen im Libanon zu helfen - zum Beispiel mit Essen und medizinischer Versorgung. Aber weil so viele Menschen auf der Flucht sind, ist es sehr schwierig, allen zu helfen.

Auch Cristina und Leila sind geflüchtet - so geht es ihnen:

04.04.2026 | 1:28 min

Diesen Text hat Jelena geschrieben.