logo!: Es geht los - logo! geht auf Tour

Maral, Lotte, Sherif und Teresa fahren mit der logo!-Crew quer durch Deutschland. Wollt ihr dabei sein? Hier erfahrt ihr, wie ihr an kostenlose Tickets kommt.
Quelle: ZDF
Raus aus dem Studio und hin zu euch nach Hause. logo! geht auf Tour und sendet an 16 Tagen live von unterwegs, jeden Tag von einem anderen Ort. Und den habt ihr mit ausgesucht. Im Vorfeld konnten sich Kinder und Jugendliche mit ihren Projekten bei der logo!-Redaktion bewerben. Und ausgesucht wurden 16 Orte - in jedem Bundesland einer:
- Saarland: Neunkirchen
- Rheinland-Pfalz: Speyer
- Hessen: Frankfurt am Main
- Nordrhein-Westfalen: Übach-Palenberg
- Niedersachsen: Lingen (Ems)
- Bremen: Bremen-Farge
- Mecklenburg-Vorpommern: Boizenburg (Elbe)
- Schleswig-Holstein: Horst
- Hamburg: Hamburg-Jenfeld
- Berlin: Berlin-Neukölln
- Brandenburg: Potsdam
- Sachsen-Anhalt: Lutherstadt Wittenberg
- Sachsen: Heinsdorfergrund
- Thüringen: Jena
- Baden-Württemberg: Ahorn-Eubigheim
- Bayern: Gauting
Und jetzt die gute Nachricht für alle logo!-Fans: Für viele der Sendungen gibt es noch kostenlose Tickets. Wenn ihr logo! also mal live erleben wollt, klickt - am besten zusammen mit euren Eltern - hier:
Und damit euch bis zur Tour nicht langweilig wird, könnt ihr mal auf diese Karte gucken. Da gibt es jetzt schon spannende Infos zu jedem Bundesland. Um ab dem Start der Tour auch Infos über die einzelnen Projekte:
Und lernt die 16 Bundesländer kennen!
Dieser Text wurde von Katrin geschrieben.