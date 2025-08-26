logo!: Es geht los - logo! geht auf Tour

16 Bundesländer in 16 Tagen: Die logo!-Crew ist ab 1. September in ganz Deutschland unterwegs und kommt zu euch.

Maral, Lotte, Sherif und Teresa fahren mit der logo!-Crew quer durch Deutschland. Wollt ihr dabei sein? Hier erfahrt ihr, wie ihr an kostenlose Tickets kommt. Quelle: ZDF

Raus aus dem Studio und hin zu euch nach Hause. logo! geht auf Tour und sendet an 16 Tagen live von unterwegs, jeden Tag von einem anderen Ort. Und den habt ihr mit ausgesucht. Im Vorfeld konnten sich Kinder und Jugendliche mit ihren Projekten bei der logo!-Redaktion bewerben. Und ausgesucht wurden 16 Orte - in jedem Bundesland einer:

Saarland: Neunkirchen

Neunkirchen Rheinland-Pfalz: Speyer

Speyer Hessen: Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Nordrhein-Westfalen: Übach-Palenberg

Übach-Palenberg Niedersachsen: Lingen (Ems)

Lingen (Ems) Bremen: Bremen-Farge

Bremen-Farge Mecklenburg-Vorpommern: Boizenburg (Elbe)

Boizenburg (Elbe) Schleswig-Holstein: Horst

Horst Hamburg: Hamburg-Jenfeld

Hamburg-Jenfeld Berlin: Berlin-Neukölln

Berlin-Neukölln Brandenburg: Potsdam

Potsdam Sachsen-Anhalt: Lutherstadt Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg Sachsen: Heinsdorfergrund

Heinsdorfergrund Thüringen: Jena

Jena Baden-Württemberg: Ahorn-Eubigheim

Ahorn-Eubigheim Bayern: Gauting

Und jetzt die gute Nachricht für alle logo!-Fans: Für viele der Sendungen gibt es noch kostenlose Tickets. Wenn ihr logo! also mal live erleben wollt, klickt - am besten zusammen mit euren Eltern - hier:

Externer Link : logo!-Tour Hier gibt es Tickets!

Und damit euch bis zur Tour nicht langweilig wird, könnt ihr mal auf diese Karte gucken. Da gibt es jetzt schon spannende Infos zu jedem Bundesland. Um ab dem Start der Tour auch Infos über die einzelnen Projekte:

