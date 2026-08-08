Long Covid und ME/CFS: Warum Menschen deswegen demonstrieren

Warum liegend? Weil genau das einige Patienten und Patientinnen mit der Krankheit ME/CFS erleben. Sie haben zum Teil Schmerzen , ihnen ist schwindelig oder sie sind total erschöpft . Duschen, in die Schule gehen oder sich unterhalten - das kann für Erkrankte super anstrengend sein. In besonders schweren Fällen können die Patienten den ganzen Tag nur in dunklen Räumen verbringen. Manche müssen gepflegt werden , weil sie sich selbst nicht versorgen können.

Das wollen die Menschen erreichen

Ausgelöst werden kann die Erkrankung vor allem durch Viren wie das Corona-Virus. Manche Menschen bekommen auch zunächst die Erkrankung Long Covid und entwickeln dann später ME/CFS. Bisher gibt es keine Heilung gegen ME/CFS. Es wird bereits daran geforscht. Einige Menschen mit der Krankheit und ihre Familien und Freunde fordern, dass noch mehr getan werden müsse, um ihnen zu helfen. Außerdem kritisieren sie, dass noch zu wenige Ärzte und Ärztinnen über die Krankheit Bescheid wüssten. Manche Patienten würden deshalb falsch behandelt. Um darauf aufmerksam zu machen, gab es am Wochenende in einigen Städten wie Hamburg und Berlin kleine Demonstrationen.