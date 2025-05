logo!: "Ich hab meine Tage" - was heißt das eigentlich?

Tampons sind feste Röllchen aus einem watteähnlichen Material. Der Tampon wird in die Scheide eingeführt und nimmt direkt dort das Blut auf. Zu spüren ist davon normalerweise nichts. An dem Tampon ist eine Schnur befestigt, an dem er wieder herausgezogen werden kann. Tampons gibt es in unterschiedlichen Größen, je nach Stärke der Menstruation. Alle paar Stunden muss der Tampon gewechselt werden. Manche Tampons werden mit kleinen Röhrchen verkauft, die das Einführen erleichtern sollen. Genau wie Binden sollten auch Tampons niemals in die Toilette geworfen werden, sondern gehören nach der Benutzung in den Abfalleimer.



Vorteile:

Tampons fangen das Blut bereits im Körperinneren auf. Vor allem wenn man sich viel bewegt ist das praktisch, weil nichts verrutschen kann. Auch Schwimmen ist mit einem Tampon möglich, allerdings sollte er direkt danach gewechselt werden.



Nachteile:

Es braucht etwas Übung, um mit Tampons umzugehen. Für junge Mädchen ist es am Anfang manchmal ungewohnt, den Tampon einzuführen. Wichtig ist auch, beim Wechseln auf Hygiene, also Sauberkeit, zu achten. In extrem seltenen Fällen kann es bei der Verwendung von Tampons zu schweren Infektionen kommen. Und: Auch Tampons landen am Ende im Müll, sind also ein Problem für die Umwelt.