logo!: Muttertag - Wo der Ehrentag herkommt

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag. Dieses Jahr fällt der Tag auf den 11. Mai. Viele Kinder danken ihren Müttern an diesem Tag auf besondere Art: mit Blumen, mit Frühstück am Bett oder mit selbstgebastelten Geschenken.

Quelle: Imago/Cavan Images

Idee aus den USA

Die Idee zum Muttertag hatte die US-Amerikanerin Anna Jarvis: Sie bewunderte ihre Mutter sehr, weil sie sich stets für andere Menschen einsetzte. Anna Jarvis' Mutter starb am 9. Mai 1905. Zwei Jahre später hielt Anna Jarvis eine Gedenkfeier für ihre verstorbene Mutter ab. Und hatte eine Idee: Kinder sollten sich öfter einmal bei ihren noch lebenden Müttern bedanken.

Die Idee für einen festen Tag zum Dankesagen an die Mütter fanden dann viele toll. 1914 machte der damalige Präsident der USA, Woodrow Wilson, ein Gesetz dazu. Darin stand, dass jedes Jahr am zweiten Maisonntag ein Feiertag in den USA sein soll. Mittlerweile wird dieser Tag in vielen Ländern gefeiert.

Viele schenken Blumen

Viele sagen, dass der Tag in Deutschland vor allem von Blumenhändlern bekannt gemacht wurde. Die verdienen am Muttertag richtig gut. Die Blumen kosten an diesem Tag oft viel mehr als an anderen Tagen. Ihr könnt aber auch anders eine Freude machen: mit gebastelten Geschenken, einem selbstgebackenen Kuchen oder einem schönen Ausflug zum Beispiel.