Super knappe Wahl

Stellt euch mal vor: In eurer Klasse wird ein neuer Klassensprecher gewählt. Die eine Hälfte ist für die eine Person, die andere Hälfte findet den anderen Kandidaten super. Klar ist, die Wahl wird ein richtig spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. So ähnlich war das in Polen: In dem Land wurde gestern der Präsident gewählt und es war bis zum Schluss suuuper knapp.