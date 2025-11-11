  3. Suche

Sankt Martin: Fünf Geschichten, die ihr über ihn kennen müsst

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Laternen, Gänse und Geschichten:Fünf spannende Geschichten über Sankt Martin

Keine Plätzchen bis Weihnachten und ein Heiliger im Knast?! Sankt Martin hat so einiges erlebt. Hier kommen fünf überraschende Geschichten über den Mann hinter dem Laternenfest!

Manchmal werde die Umzüge auch Laternenfest genannt.
Habt ihr eure Laterne schon fertig und zieht heute Abend mit euren Freundinnen und Freunden los? In vielen Orten in Deutschland gibt es ja heute Laternenumzüge zum Tag des Heiligen Martin am 11. November. Was aber viele nicht wissen: Der Heilige hat eine kleine kriminelle Vergangenheit und hat auch mal die Gesellschaft von Gänsen der von Menschen vorgezogen. Hier sind fünf Sankt-Martins-Geschichten, mit denen ihr eure Freundinnen und Freunde überraschen könnt:

Kinder gehen in der Dämmerung mit Laternen spazieren, vorneweg reitet jemand als St. Martin verkleidet.
Jetzt leuchten wieder Laternen! Kinder feiern Sankt Martin mit Liedern und Lichtern.
Nicht überall wird übrigens am 11. November gefeiert - einige Umzüge finden auch schon in der Woche davor statt. In vielen Orten werden Martinshörnchen oder Martinsbrezeln verteilt, in anderen gibt es auch Martinsfeuer. Also, falls ihr loszieht - viel Spaß bei "Ich geh´ mit meiner Laterne..."
Diesen Text hat Meike geschrieben.