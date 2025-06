logo!: Schüsse an Schule in Österreich

Es sollte eigentlich ein ganz normaler Schultag werden - doch dann kam alles anders: Gegen 10 Uhr fielen plötzlich Schüsse an einem Gymnasium in der österreichischen Stadt Graz. Ein 21-jähriger Mann erschoss mindestens neun Menschen und sich selbst. Der Mann war früher selbst Schüler an dieser Schule. Warum er an diesem Vormittag um sich geschossen hat, ist noch unklar.

Das ist nach dem Angriff passiert

Menschen, die ganz in der Nähe der Schule wohnen, sollen sofort die Polizei gerufen haben. Die konnte dann ziemlich alle, die noch in der Schule waren, in Sicherheit bringen. Mehrere Verletzte wurden noch vor Ort von Rettungskräften versorgt oder in Krankenhäuser gefahren. Die Lehrkräfte, Schüler, Schülerinnen und deren Eltern werden nun von Fachleuten betreut. Die sollen ihnen dabei helfen, das alles - was sie heute Schreckliches erlebt haben - langsam zu verarbeiten.