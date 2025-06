logo!: Mehr Seeadler in Deutschland

Fast zweieinhalb Meter beträgt die Flügelspannweite weiblicher Seeadler - das ist so groß wie der Abstand von Fußboden zur Decke in den meisten Räumen! Damit ist der Seeadler der größte Greifvogel, der bei uns in Deutschland heimisch ist. Dabei war er eine Zeit lang fast verschwunden. Im Bundesland Niedersachsens gab es zum Beispiel vor etwa 30 Jahren nur zwei Paare. Die Zahl der Seeadler steigt seit einigen Jahren wieder. In Niedersachsen wurden 400 Seeadler gezählt. In ganz Deutschland sind es noch einige mehr.