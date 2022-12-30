So böllert ihr sicher - 7 Tipps für Silvester

Viele mögen Böller und Feuerwerk an Silvester, um laut ins neue Jahr zu starten. Diese 7 Regeln solltet ihr beachten, um dabei safe zu bleiben.
Erst wenige Tage vor Silvester dürfen Böller und Raketen überhaupt verkauft werden. So richtig laut zu knallen, ist eigentlich nur am Silvestertag und an Neujahr erlaubt. Früher glaubten die Menschen, dass mit dem lauten Knallen böse Geister vertrieben werden. So ist die Tradition entstanden.
Probleme beim Böllern
Doch nicht alle finden das gut. Denn die Böller und Raketen können gefährlich sein. Außerdem schaden sie zum Beispiel auch der Umwelt.
7 Regeln für mehr Sicherheit
Benutzt nur Knaller, die auch wirklich für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erlaubt sind. Am besten ist immer ein Erwachsener dabei. Auf allen Feuerwerkskörpern muss das Prüfsiegel der BAM, der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, stehen.
Am besten auf der Straße. Böller nie in geschlossenen Räumen anzünden!
Einige Knaller heben ab und man weiß nie, in welche Richtung sie fliegen. Viele Böller sind außerdem lauter als ein Presslufthammer. Durch den Knall können die Ohren geschädigt werden. Man hört anschließend zum Beispiel ein leises Pfeifen im Ohr. Zur Sicherheit solltet ihr Ohrstöpsel benutzen!
Denn wenn ein Böller in eurer Hand explodiert, kann er euch dabei ziemlich verletzen.
Dafür können zum Beispiel schwere Flaschen genutzt werden. Wenn die Rakete umfällt und über den Boden saust, könnte sie jemanden verletzen.
Solche Blindgänger sind sehr gefährlich: Sie können plötzlich explodieren, auch wenn die Zündschnur noch dran ist.
So verhindert ihr, dass aus Versehen eine Rakete ins Haus fliegt und dort einen Brand auslöst. Genauso wichtig: Haltet Abstand zu anderen Menschen, Bäumen oder Balkonen.