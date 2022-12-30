  3. Suche

So böllert ihr sicher - 7 Tipps für Silvester

7 Tipps für Silvester:So böllert ihr sicher

Viele mögen Böller und Feuerwerk an Silvester, um laut ins neue Jahr zu starten. Diese 7 Regeln solltet ihr beachten, um dabei safe zu bleiben.

Erst wenige Tage vor Silvester dürfen Böller und Raketen überhaupt verkauft werden. So richtig laut zu knallen, ist eigentlich nur am Silvestertag und an Neujahr erlaubt. Früher glaubten die Menschen, dass mit dem lauten Knallen böse Geister vertrieben werden. So ist die Tradition entstanden.

Probleme beim Böllern

Doch nicht alle finden das gut. Denn die Böller und Raketen können gefährlich sein. Außerdem schaden sie zum Beispiel auch der Umwelt.

Warum Silvesterfeuerwerk Probleme macht.

7 Regeln für mehr Sicherheit

So rutscht ihr sicher ins neue Jahr.

