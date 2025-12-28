Anders als bei uns ist es an Silvester in Australien heiß, denn dort ist gerade Hochsommer. Und genau deshalb ist es dort auch verboten, privat zu böllern: Im Sommer ist es in Australien ziemlich trocken, schon ein kleiner Funke von einer Rakete könnte ein Buschfeuer auslösen. In der Großstadt Sydney gibt es allerdings ein Feuerwerk, das zwölf Minuten dauert - eine Minute für jeden vergangenen Monat des Jahres. Viele Menschen kommen, um das Spektakel anzuschauen.