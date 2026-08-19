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Humanitäre Hilfe:So helfen Menschen weltweit
Jeden Tag versuchen Menschen rund um den Globus, anderen zu helfen: nach Naturkatastrophen, im Krieg und in anderen schlimmen Situationen. Sechs Beispiele, wie das aussehen kann:
Was humanitäre Hilfe genau bedeutet:
Welttag der humanitären Hilfe: Deshalb ist er wichtig
In all diesen Situationen braucht es neben den Freiwilligen, die mithelfen, auch Fahrzeuge, Ausrüstung oder Medizin. Das alles kostet Geld. Viele Hilfsorganisationen sind deshalb auf Spenden angewiesen: von Privatpersonen, aber auch von Staaten.
Das Problem: Seit einigen Jahren werden in vielen Ländern die Gelder gekürzt, die an solche Hilfsprojekte gehen - auch in Deutschland. Darauf wollen viele Organisationen am 19. August, dem Welttag der humanitären Hilfe, aufmerksam machen.
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Über dieses Thema berichtete logo! am 19. August 2026.