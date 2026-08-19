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Humanitäre Hilfe: So helfen Menschen weltweit

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Humanitäre Hilfe:So helfen Menschen weltweit

Jeden Tag versuchen Menschen rund um den Globus, anderen zu helfen: nach Naturkatastrophen, im Krieg und in anderen schlimmen Situationen. Sechs Beispiele, wie das aussehen kann:

Lokale Empfänger erhalten am 21. Dezember 2024 in Lagos, Nigeria, Lebensmittelpakete von der Lagos Food Bank für die Ärmsten der Stadt.
Sudan humanitäre Hilfe
Nusairat, Gazastreifen, Palästinensisches Gebiet: Palästinenser eilen zum Ort des Geschehens, als Luftpaletten mit humanitären Hilfsgütern über Nuseirat im zentralen Gazastreifen aus einem Militärflugzeug abgeworfen werden und mit Fallschirmen herabgleiten. Dies geschieht im Rahmen einer Luftabwurfmission über dem von Israel belagerten palästinensischen Gebiet am 5. August 2025.
Demokratische Republik Kongo, Bunia: Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) arbeiten in der Provinz Ituri im Einsatz gegen die Ebola-Epidemie.
Seenotretter im Mittelmeer. Archivbild
Zerstörte Häuser im Ahrtal. Archivbild

Hilfe aus Paketen

In Nigeria müssen Millionen Menschen Hunger leiden, auch Kinder. Um etwas dagegen zu unternehmen, verteilen Hilfsorganisationen Lebensmittelpakete - wie hier in Lagos, der größten Stadt des Landes. In den Paketen befinden sich Grundnahrungsmittel, die satt machen: etwa Reis, Bohnen und Mehl.

Quelle: epa | EMMANUEL ADEGBOYE

Was humanitäre Hilfe genau bedeutet:

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Nach Naturkatastrophen oder in Kriegsgebieten ist in den Nachrichten oft die Rede von "humanitärer Hilfe". Aber was bedeutet das eigentlich?

19.08.2025 | 1:19 min

Welttag der humanitären Hilfe: Deshalb ist er wichtig

In all diesen Situationen braucht es neben den Freiwilligen, die mithelfen, auch Fahrzeuge, Ausrüstung oder Medizin. Das alles kostet Geld. Viele Hilfsorganisationen sind deshalb auf Spenden angewiesen: von Privatpersonen, aber auch von Staaten.

Das Problem: Seit einigen Jahren werden in vielen Ländern die Gelder gekürzt, die an solche Hilfsprojekte gehen - auch in Deutschland. Darauf wollen viele Organisationen am 19. August, dem Welttag der humanitären Hilfe, aufmerksam machen.

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Über dieses Thema berichtete logo! am 19. August 2026.