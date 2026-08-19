Humanitäre Hilfe: So helfen Menschen weltweit

Jeden Tag versuchen Menschen rund um den Globus, anderen zu helfen: nach Naturkatastrophen, im Krieg und in anderen schlimmen Situationen. Sechs Beispiele, wie das aussehen kann:

Hilfe aus Paketen In Nigeria müssen Millionen Menschen Hunger leiden, auch Kinder. Um etwas dagegen zu unternehmen, verteilen Hilfsorganisationen Lebensmittelpakete - wie hier in Lagos, der größten Stadt des Landes. In den Paketen befinden sich Grundnahrungsmittel, die satt machen: etwa Reis, Bohnen und Mehl. Quelle: epa | EMMANUEL ADEGBOYE

Was humanitäre Hilfe genau bedeutet:

Nach Naturkatastrophen oder in Kriegsgebieten ist in den Nachrichten oft die Rede von "humanitärer Hilfe". Aber was bedeutet das eigentlich? 19.08.2025 | 1:19 min

Welttag der humanitären Hilfe: Deshalb ist er wichtig

In all diesen Situationen braucht es neben den Freiwilligen, die mithelfen, auch Fahrzeuge, Ausrüstung oder Medizin. Das alles kostet Geld. Viele Hilfsorganisationen sind deshalb auf Spenden angewiesen: von Privatpersonen, aber auch von Staaten.

Das Problem: Seit einigen Jahren werden in vielen Ländern die Gelder gekürzt, die an solche Hilfsprojekte gehen - auch in Deutschland. Darauf wollen viele Organisationen am 19. August, dem Welttag der humanitären Hilfe, aufmerksam machen.