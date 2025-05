logo!: Wieso es das Rote Kreuz überhaupt gibt

Ein rotes Kreuz auf weißem Grund - dieses Zeichen habt ihr sicher schon mal gesehen! Es ist auf Rettungswagen, Hubschraubern und Krankenhäusern. In Deutschland steht dieses Zeichen für die Organisation Deutsches Rotes Kreuz, oder DRK, die Organisation gibt es aber weltweit. Das rote Kreuz gilt auf der ganzen Welt als als Schutzzeichen für Krankenhäuser und Personen, die sich zum Beispiel in Kriegen um verletzte Menschen kümmern. Okay - und wieso muss man das alles ausgerechnet heute wissen? Tatsächlich ist Weltrotkreuztag - und das liegt an dem Menschen, der zu der ganzen Sache die Idee hatte!

Henry Dunant war Schweizer - deshalb sieht das Rote Kreuz so ähnlich aus wie die Schweizer Flagge (nur andersherum). Quelle: dpa/Imago/H. Tschanz-Hofmann

So entstand das Rote Kreuz

Am 8. Mai 1828 wurde in der Schweiz Henry Dunant geboren. Als junger Mann reiste er viel durch die Welt und bekam dabei auch einmal mit, wie auf einem Schlachtfeld gekämpft wurde. Er war sehr schockiert, dass die verletzten Soldaten nicht verarztet wurden, sondern einfach zurückgelassen wurden und starben. Henry Dunant überlegte sich, wie man Verwundeten in Kriegen besser helfen könnte.