logo!: Wie werden Waren weltweit transportiert?

Der Transport auf dem Wasser wird in zwei große Bereiche eingeteilt - und zwar in die Seeschifffahrt und in die Binnenschifffahrt. Bei der Seeschifffahrt werden größere Mengen Güter über Meere und Ozeane transportiert. Zum Beispiel kommen so Waren aus China nach Deutschland. Bei der Binnenschifffahrt sind die Schiffe auf Seen, Flüssen oder Kanälen von Ländern unterwegs. Auf dem großen Fluss Rhein fahren beispielsweise viele Transportschiffe. Der Vorteil gegenüber LKW: Schiffe können viel mehr transportieren.