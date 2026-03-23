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Social-Media-Verbot: Wie läuft’s, Australien?

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Social-Media-Verbot:Wie läuft’s, Australien?

Social-Media-Verbot: Wie läuft's, Australien?

Seit mehr als drei Monaten sind Instagram, TikTok und Co. für alle unter 16-Jährigen in Australien verboten. Wie gut das funktioniert und was Schülerinnen dazu sagen.

Übrigens: Die Kinder, die trotz Verbot auf Social Media unterwegs sind, müssen keine Angst vor einer Strafe haben. Anderen könnte aber eine Strafe bis zu 30 Millionen Euro blühen – wem genau, erfahrt ihr hier:

Social-Media-Verbot auch bei uns?!

Kein TikTok & Co. unter 14?
:Social-Media-Verbot in Deutschland?!

Die SPD und Bundeskanzler Merz sprechen über ein mögliches Verbot für Kinder und Jugendliche auf Social Media. Warum? Und wie seht ihr das?
Social Media Verbot
Über dieses Thema hat logo! in der Sendung vom 23. März 2026 berichtet.