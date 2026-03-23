Social-Media-Verbot: Wie läuft’s, Australien?

logo!:Social Media Verbot in Australien
Worum es geht und wer in Zukunft bis zu 30 Millionen Euro Strafe zahlen könnte.
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Seit mehr als drei Monaten sind Instagram, TikTok und Co. für alle unter 16-Jährigen in Australien verboten. Wie gut das funktioniert und was Schülerinnen dazu sagen.
Übrigens: Die Kinder, die trotz Verbot auf Social Media unterwegs sind, müssen keine Angst vor einer Strafe haben. Anderen könnte aber eine Strafe bis zu 30 Millionen Euro blühen – wem genau, erfahrt ihr hier: