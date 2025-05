logo!: Was schützt am besten vor Sonnenbrand?

Eigenschutzzeit x Lichtschutzfaktor = Minuten, die man geschützt in der Sonne verbringen kann.



Jeder Hauttyp hat eine sogenannte "Eigenschutzzeit". Sie gibt an, wie lange man sich - ohne Sonnenschutz - in der Sonne aufhalten kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Menschen mit sehr heller Haut, Sommersprossen und rotblondem Haar haben zum Beispiel den Hauttyp 1. Sie können ohne Schutz nur etwa 10 Minuten gefahrlos in der Sonne sein. Ihre Eigenschutzzeit ist also 10 Minuten.



Diese Zahl wird mit dem Lichtschutzfaktor multipliziert: Also zum Beispiel: 10 Minuten x 30 Lichtschutzfaktor = 300 Minuten. Mit einem Lichtschutzfaktor 30 kann eine Person mit Hauttyp 1 also 300 Minuten (das sind fünf Stunden) in der Sonne verbringen, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Aber Vorsicht: Das ist nur Theorie! Es ist trotzdem ganz wichtig, dass ihr euch immer wieder nachcremt und checkt, wie es eurer Haut geht.