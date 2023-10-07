logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Warum Spielen wichtig ist
Karten spielen, Verstecken, Lego und noch viel mehr - was ist euer Lieblingsspiel? Aber egal, was ihr spielt - Spielen ist wichtig und gesund. Wieso, das erklären wir euch hier!
Was ist euer Lieblingsspiel? Oder womit spielt ihr am liebsten? Schreibt uns!
Ich liebe Catan
- Anni
Ich mag Romè.
- Fox 3000 🦊
Abwohl ich schon 11 bin spiele ich immer noch gerne mit Schleich Figuren. Gerne spiele ich aber auch mit meiner Familie oder meinen Freunden Gemeinschafts spiele. Das macht irgendwie in jedem Alter Spaß von 3-99 SPIELEN MACHT SPAß!!!!
- Juli
Mein Lieblingsspiel ist Schach. Es ist manchmal etwas schwierig vorher zu sehen was der Mitspieler für eine Figur zieht.