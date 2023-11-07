logo!: Deutsche Sportvereine freuen sich über Mitglieder

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Sportvereine freuen sich über mehr Mitglieder
- Sportvereine freuen sich über Rekord-Mitgliedszahlen.
- Viele Kinder und Jugendliche meldeten sich neu an.
- Damit geht es den Vereinen nach Corona nun wieder besser.
Da heißt es immer: Kinder und Jugendliche bewegen sich zu wenig! Ha! Von wegen! Die deutschen Sportvereine haben mitgeteilt: Sie haben 815.000 neue Mitglieder. Das sind so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und mehr als die Hälfte der neuen Sportler und Sportlerinnen sind Kinder und Jugendliche!
Vor allem bei den Mannschaftssportarten Eishockey und Basketball haben sich viele angemeldet. Außerdem sind Kampfsportarten wie Boxen, Judo, Karate, Kickboxen und Teakwondo sehr beliebt.
Harte Zeit für Vereine während Corona
Das ist für die mehr als 86.000 Sportvereine in Deutschland ein echter Grund zur Freude. Sie hatten es während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht leicht. Viele Sportarten waren teilweise kaum möglich. Hunderttausende Mitglieder traten in der Zeit aus den Vereinen aus.
Mittlerweile haben die deutschen Sportvereine insgesamt nun fast 30 Millionen Mitglieder.
Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr in einem Sportverein? Oder in mehreren? Welche Sportart macht ihr im Verein? Schreibt uns in die Kommentare.
Kommentare
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- Polaris
Ich mache Karate und tanze
- Nur 1ser und 2er
Ich mache judo.. cooler sport
- Fiona
Ich spiele Eishockey bei den Junghaien in Köln schon seit 9 Jahren und liebes diese Sportart immer noch so wie früher. Ich liebe dieses Teamgefühl, diese Schnellligkeit und den Körperkontakt, allerdings dürfen wir Jugendlichen leider nicht checken wie die Großen. Außerdem dürfen Frauen so wieso nicht checken, dass finde ich sehr schade.
- Emma
Ich spiele Handball im Verein TVC Enger. Außerdem schwimme ich noch beim DLRG.