logo!: Deutsche Sportvereine freuen sich über Mitglieder

Kurz gesagt - das erfährst du hier: Sportvereine freuen sich über Rekord-Mitgliedszahlen.

Viele Kinder und Jugendliche meldeten sich neu an.

Damit geht es den Vereinen nach Corona nun wieder besser.

Da heißt es immer: Kinder und Jugendliche bewegen sich zu wenig! Ha! Von wegen! Die deutschen Sportvereine haben mitgeteilt: Sie haben 815.000 neue Mitglieder. Das sind so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und mehr als die Hälfte der neuen Sportler und Sportlerinnen sind Kinder und Jugendliche!

Vor allem bei den Mannschaftssportarten Eishockey und Basketball haben sich viele angemeldet. Außerdem sind Kampfsportarten wie Boxen, Judo, Karate, Kickboxen und Teakwondo sehr beliebt.

450.000 Kinder und Jugendliche haben sich neu in Sportvereinen angemeldet. Quelle: imago

Harte Zeit für Vereine während Corona

Das ist für die mehr als 86.000 Sportvereine in Deutschland ein echter Grund zur Freude. Sie hatten es während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht leicht. Viele Sportarten waren teilweise kaum möglich. Hunderttausende Mitglieder traten in der Zeit aus den Vereinen aus.

Mittlerweile haben die deutschen Sportvereine insgesamt nun fast 30 Millionen Mitglieder.