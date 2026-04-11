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logo! erklärt: Warum die Straße von Hormus so wichtig ist

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

logo! erklärt:Warum die Straße von Hormus so wichtig ist

Grafik: Straße von Hormus

Seit Beginn des Krieges zwischen den USA, Israel und Iran fahren fast keine Schiffe mehr durch die Straße von Hormus. logo! erklärt, was es damit auf sich hat.

Mehr zum Krieg, der Lage in Iran und der aktuellen Waffenruhe:

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    logo!:Plötzlich Waffenruhe?!

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    logo!:Krieg zwischen Iran, Israel und den USA

  3. Eine Bild-Collage: Ein Foto von einer Zapfsäule an der Tankstelle, eine Hand nimmt den Zapfhahn. Daneben eine skizzierte Matriy mit einem roten Pfeil, der nach oben zeigt und ein Textlabel "Preis" mit einem großen Ausrufezeichen.

    logo!:Was der Irankrieg mit den Benzinpreisen macht

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  4. Waffenruhe Erklärstück

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Über dieses Thema berichtete logo! ind er Sendung vom 11. April 2026.