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logo! erklärt:Warum die Straße von Hormus so wichtig ist
Seit Beginn des Krieges zwischen den USA, Israel und Iran fahren fast keine Schiffe mehr durch die Straße von Hormus. logo! erklärt, was es damit auf sich hat.
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Über dieses Thema berichtete logo! ind er Sendung vom 11. April 2026.