logo! erklärt: Warum die Straße von Hormus so wichtig ist

logo! erklärt : Warum die Straße von Hormus so wichtig ist

11.04.2026 | 14:21

Seit Beginn des Krieges zwischen den USA, Israel und Iran fahren fast keine Schiffe mehr durch die Straße von Hormus. logo! erklärt, was es damit auf sich hat.