Bad Bunny: Der Mega-Auftritt beim Super Bowl

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Riesen-Auftritt beim Super Bowl:Bad Bunnys Superstar-Moment!

Stadion beim SuperBowl 2026, vorne große der Rapper Bad Bunny beim Halftime-Show-Auftritt

Die Halbzeit-Show beim US-Finale im American Football ist legendär - dieses Mal war sie zum ersten Mal fast komplett auf Spanisch. Das lag am Star der Show, dem Rapper Bad Bunny.

Das American-Football-Finale gewonnen haben übrigens die Seattle Seahawks mit 29:13. Die New England Patriots hatten keine Chance gegen sie!

In der logo!-Sendung haben wir am 09. Februar 2026 über dieses Thema berichtet.

logo! vom 09. Februar 26