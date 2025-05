logo!: Tag der Familie

Bestimmt hat jeder von euch Verbesserungsideen für euren Alltag. Der eine will, dass morgens jeder seine Müslischale selbst in die Spülmaschine räumt. Die andere schlägt vor, freitags eine Stunde länger aufzubleiben. Klebt ein großes Blatt Papier an die Wand, schreibt die Ideen auf und redet darüber. In einigen Monaten schaut ihr, was geklappt hat.