logo!: Organspende - Fragen und Antworten

Wenn ihr eine Erkältung habt oder euch den Fuß gebrochen habt, geht ihr zum Arzt. Der gibt euch Medikamente oder legt euch einen Verband an. Nach ein paar Tagen geht es euch meistens wieder besser. Vielen anderen Menschen kann nicht so leicht geholfen werden. In Deutschland sind etwa 10.000 Menschen so krank, dass sie ein neues Organ brauchen. Wie das funktioniert, wird hier im Video erklärt:

Wie Menschen mit einer Organspende helfen. 07.06.2025 | 1:17 min

Das Problem: Es gibt derzeit zu wenige Organe, die gespendet werden. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, gibt es den Tag der Organspende, der jedes Jahr am ersten Samstag im Juni stattfindet - dieses Jahr der 7. Juni. Schon lange überlegen Expertinnen und Experten und Politikerinnen und Politiker, was getan werden kann, damit die Zahl der Spenden in Deutschland steigt.

Zustimmung oder Widerspruch?

Im Moment ist es so, dass diejenigen, die Organe spenden wollen, dem Ganzen aktiv zustimmen müssen. Um das zu erleichtern, geht das auch Online.

Sollte Organspende anders organisiert werden? Dazu gibt es verschiedene Meinungen. Quelle: imago/Arnulf Hettrich/localpic

Ein anderer Vorschlag ist, das alles umzudrehen - dass also die Leute, die gegen eine Organspende sind, das aktiv entscheiden müssen. Und zwar so: Jeder Mensch ab 16 Jahren in Deutschland wäre automatisch Organspender oder -spenderin. Nur wer das nicht möchte, müsste dem widersprechen. Die Befürworter dieser Idee gehen davon aus, dass es dadurch mehr Organspenden in Deutschland geben könnte. In anderen Ländern gibt es diese sogenannte Widerspruchsregel schon - etwa in Italien, Frankreich oder Spanien.

