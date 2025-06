logo!: Warum ihr mehr Schlaf als Erwachsene braucht

Okay, ihr habt's schon in der Überschrift gelesen: Heute ist Tag des Schlafes. Klar, wenn man gerade an der spannendsten Stelle im Buch angelangt oder ganz versunken ins Computerspiel ist, ist das Wort "Schlafenszeit" echt nervig. Doch eigentlich ist Schlaf extrem wichtig für uns und unsere Gesundheit. Denn: In der Nacht verarbeitet das Gehirn alles, was es tagsüber gelernt hat. Es entwickelt sich also im Schlaf weiter - und man wird quasi über Nacht schlauer.