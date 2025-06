logo!: Schreibt ihr Tagebuch?!

So kann man beginnen seine Gedanken und Gefühle aufzuschreiben - oder einfach zu erzählen, was einem so passiert ist. Einfach nur für sich selbst. Eine Umfrage hat ergeben, dass fast jeder zehnte in Deutschland mindestens einmal die Woche in ein Tagebuch schreibt. Gehört ihr dazu? Schreibt ihr Tagebuch und wenn ja wie oft und was bringt es euch? Erzählt uns gerne unten in den Kommentaren davon. Fachleute sagen, dass Tagebuch schreiben sogar gesund sein kann - und zwar aus diesen drei Gründen: