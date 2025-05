logo!: Tag gegen Homophobie und mehr

Wir Menschen unterscheiden uns in so vielen Dingen. Manche Menschen haben Locken, andere glatte Haare. Genauso ist es bei allen unterschiedlich, ob sie sich zu Männern, Frauen oder mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen. Frauen, die Frauen lieben oder Männer, die Männer lieben – viele Menschen weltweit werden deshalb angefeindet oder sogar ausgegrenzt . In einigen Ländern ist das sogar verboten.

Warum es einen Tag dagegen gibt

Wenn Menschen wegen ihres Geschlechts oder ihrer Orientierung, also wen sie lieben, angefeindet werden, nennt man das auch Homophobie, Biphobie, Interphobie oder Transphobie. Um ein Zeichen dagegen zu setzen, gibt es den weltweiten Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Er wird weltweit am 17. Mai gefeiert zur Erinnerung an den 17. Mai 1990. Das ist der Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschloss, Homosexualität nicht länger als Krankheit zu sehen.