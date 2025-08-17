logo!: Wie die Taliban in Afghanistan herrschen

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Seit vier Jahren ist in Afghanistan die islamistische Gruppe der Taliban an der Macht.

Die Menschen dort müssen nach den extrem strengen Regeln der Kämpfer leben.

Vor allem die Rechte von Mädchen und Frauen haben sich verschlechtert.

Taliban sind eine gewalttätige islamistische Gruppe. Sie haben im August 2021 die Macht in Afghanistan übernommen. Wenn hier von einer "islamistischen" Gruppe die Rede ist, ist eine Sache ganz wichtig zu verstehen: Auch wenn es sehr ähnlich klingt, Diesind eine gewalttätige. Sie haben im August 2021 dieübernommen. Wenn hier von einer "islamistischen" Gruppe die Rede ist, ist eine Sache ganz wichtig zu verstehen: Auch wenn es sehr ähnlich klingt, islamisch und islamistisch ist nicht das Gleiche . Beim Islam geht es um eine Religion, der Islamismus ist eine politische Bewegung, bei der es vor allem um Macht geht.

logo! erklärt : Afghanistan: Vier Jahre Taliban-Herrschaft Wer die Taliban sind und was sich in Afghanistan geändert hat. 1:41 min

Wie die Taliban früher geherrscht haben

Von 1994 bis 2001 waren die Taliban in Afghanistan schon einmal an der Macht. Die Menschen mussten nach den extrem harten Regeln der islamistischen Gruppe leben. Zum Beispiel hatten Frauen keine Rechte: Sie durften nicht arbeiten und mussten sich völlig verschleiern. Viele Menschen, die sich nicht an die Regeln hielten, wurden hart bestraft und sogar ermordet.

Wer die Taliban bekämpft hat

Am 11. September 2001 gab es dann heftige Anschläge in den USA. Die Taliban sollen damit zu tun gehabt haben. Deshalb haben die USA und andere Länder Afghanistan angegriffen, um die Taliban zu bekämpfen. Fast 20 Jahre lang waren Soldatinnen und Soldaten aus bis zu 50 Ländern in Afghanistan im Einsatz. Auch deutsche Soldaten von der Bundeswehr waren vor Ort, um in Afghanistan für Frieden und Sicherheit zu sorgen.

Wie die Taliban wieder an die Macht kamen

Als die ausländischen Soldaten und Soldatinnen das Land 2021 verlassen haben, nutzten die Taliban die Gelegenheit und übernahmen wieder die Kontrolle über das Land.

Die ausländischen Einsatzkräfte haben Afghanistan 2021 verlassen. Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Situation der Menschen in Afghanistan wieder sehr verschlechtert. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat nicht ausreichend Zugang zu Nahrung, Trinkwasser oder medizinischer Versorgung. Viele Kinder in Afghanistan müssen hungern. Vor allem für Mädchen und Frauen gibt es außerdem viele strenge Regeln und Verbote. Zum Beispiel dürfen sie keine weiterführenden Schulen besuchen und Seitdem hat sich die. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat. Viele Kinder in Afghanistan müssen hungern. Vor allem für Mädchen und Frauen gibt es außerdem viele strenge Regeln und Verbote. Zum Beispiel dürfen sie keine weiterführenden Schulen besuchen und nicht mehr zur Universität gehen . Frauen dürfen in der Öffentlichkeit etwa nicht singen oder vorlesen. Eine "Sitten-Polizei" passt auf, dass sich alle an diese Gesetze halten.