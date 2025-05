logo!: 5 Tipps, um Wasser zu sparen

Klar, bei uns in Deutschland ist es normal, ausreichend Trinkwasser haben. Doch in anderen Ländern ist es keine Selbstverständlichkeit, dass immer sauberes Wasser aus dem Hahn kommt. Und: Wegen des Klimawandels wird es insgesamt heißer und trockener. Auch in Deutschland ist in den vergangenen Jahren der Grundwasserspiegel gesunken. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle mithelfen, um