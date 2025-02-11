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Hitzewelle in Deutschland:Es ist heiß
In Deutschland gibt es gerade eine Hitzewelle - an vielen Orten sind es über 30 Grad. Paul, Nadine und der Nerd haben sich deshalb einen besonderen Ort zum Chillen ausgesucht ☀️
Es bleibt heiß in Deutschland.掠 Für Deutschland warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem für die Südwesthälfte weiter vor extremer Hitze,☀️ die sich nach Norden hin ausbreiten soll. Erstmals könnte es in Deutschland an einem Junitag mehr als 40 Grad heiß werden!
Was also tun?
Wegen der hohen Temperaturen am Tag und wenig Abkühlung in der Nacht sollte man: die Hitze vermeiden,☀️ genug trinken磻und sowohl den eigenen Körper als auch die Wohnung kühlen und kühl halten.流⛱️ Zudem sollte man bei extremer Hitze besonders auf ältere Menschen, Vorerkrankte und Kinder achten.☝️