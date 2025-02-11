Hitzewelle in Deutschland

In Deutschland gibt es gerade eine Hitzewelle - an vielen Orten sind es über 30 Grad. Paul, Nadine und der Nerd haben sich deshalb einen besonderen Ort zum Chillen ausgesucht ☀️

Es bleibt heiß in Deutschland.掠 Für Deutschland warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem für die Südwesthälfte weiter vor extremer Hitze,☀️ die sich nach Norden hin ausbreiten soll. Erstmals könnte es in Deutschland an einem Junitag mehr als 40 Grad heiß werden!



Was also tun?

Wegen der hohen Temperaturen am Tag und wenig Abkühlung in der Nacht sollte man: die Hitze vermeiden,﫸☀️ genug trinken磻und sowohl den eigenen Körper als auch die Wohnung kühlen und kühl halten.流⛱️ Zudem sollte man bei extremer Hitze besonders auf ältere Menschen, Vorerkrankte und Kinder achten.☝️