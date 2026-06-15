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Mädchen mit pinken Haaren und langen Fingernägeln und der Text: Spicken bei der Klassenarbeit be like

Spicken in der Schule

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Elternsprechtag in der Schule

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