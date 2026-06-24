Seid ehrlich: Beschimpft ihr eure KI-Geräte auch manchmal?🤬Oder seid ihr immer nett und freundlich, weil man weiß ja nie...😉



🤖 Jeder weiß, dass es keinen Sinn macht, Siri, Alexa und Co. zu beschimpfen🗯️ und ihre Gefühle zu verletzen, weil sie keine Gefühle haben. Trotzdem ist das ein weit verbreitetes Phänomen.🌍 Das sagen Forschende der Indiana University in den USA. Sie fanden heraus, dass KI-Assistenten sogar zu neuem Verhalten bei uns Menschen führten:



🧐 Beobachtet wurde das, sobald die KI einen Fehler macht. Das würde einige Nutzer*innen so wütend machen, dass sie ihr gewissermaßen wehtun wollen - als wäre sie ein Mensch.🤔 Weil die KI aber kein Mensch ist, hielten sich die Nutzer*innen bei ihren Wutausbrüchen weniger zurück.🤬



❗️KI-Assistenten passen nicht in die bekannten Kategorien „Mensch“ und „Maschine“. Sie sind für einige wohl irgendwie beides.🤷🏻‍♀️



🦾 "Robomobbing" ist also gar nicht so weit hergeholt. Generell wird aber wohl noch wenig zum Thema geforscht.