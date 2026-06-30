Habt ihr das nervenaufreibende Spiel gesehen?⚽️ Deutschland scheidet im Sechzehntelfinale gegen Paraguay aus der WM aus 🚫 und wird gerade von der internationalen Presse zerlegt.🥴

📰 „Der größte Schock dieser WM bisher!“, titelt z.B. die Daily Mail. Aus der Schweiz ist zu lesen „Dramatisches WM-Out. Deutschland scheitert sensationell" und aus Spanien heißt es: „Deutschland ist nicht mehr Deutschland (...)". Es sind wohl nicht nur die Deutschen überrascht und fassungslos😦 über das frühe WM-Ausscheiden des vierfachen Weltmeisters.🏆🏆🏆🏆🤔