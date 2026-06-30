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Deutschland ist raus!:WM-Drama: Deutschland verliert gegen Paraguay
Schock bei der WM! Deutschland verliert gegen Paraguay und scheidet erneut früh aus. Ein aberkanntes deutsches Tor sorgt für Zoff. Streiten sich Nerd und Nadine genau darüber?
📰 „Der größte Schock dieser WM bisher!“, titelt z.B. die Daily Mail. Aus der Schweiz ist zu lesen „Dramatisches WM-Out. Deutschland scheitert sensationell" und aus Spanien heißt es: „Deutschland ist nicht mehr Deutschland (...)". Es sind wohl nicht nur die Deutschen überrascht und fassungslos😦 über das frühe WM-Ausscheiden des vierfachen Weltmeisters.🏆🏆🏆🏆🤔
🏟️Die Nationalmannschaft tat sich gegen den Außenseiter unglaublich schwer.😰 Nach 120 Minuten, also nach der Verlängerung,⏱️ musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen.🥅
❗️Damit endete das dritte WM-Turnier in Folge in einer Blamage. Und die Schuld dafür ist wohl weder beim Schiedsrichter noch bei den unglücklichen Elferschützen zu finden...🤷🏻♀️