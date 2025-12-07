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DB wie DBakel? :Bahnfahren in Deutschland

Eine Zeitreise mit der Deutschen Bahn? Das geht! Im Video erklärt euch der Nerd, wie das funktioniert.

un.logo!: Bahnfahren in Deutschland

So läuft das bei Nadine, Paul und Co.!

07.12.2025 | 0:46 min

Weihnachten steht vor der Tür – und damit auch die alljährliche Frage: Kommt der Weihnachtsmann eigentlich pünktlicher als die Deutsche Bahn? 🎅🚆

Rund um die Feiertage ist die Bahn jedes Jahr ein kleines Abenteuer: volle Züge, wackelige Reservierungen und das große Hoffen, dass die Durchsage „Zug fällt heute aus“ nicht für den eigenen gilt. 😅
Dabei gehört genau das irgendwie zur deutschen Weihnachts-Tradition: Plätzchen, Kakao und mindestens eine Bahnfahrt, bei der man fremde Menschen besser kennenlernt als die eigene Familie.
Fun Fact: Die Bahn transportiert in der Weihnachtszeit Millionen Reisende quer durchs Land – damit es wenigstens ein paar Minuten Harmonie gibt, bevor alle wieder über Verspätungen reden. ❤️✨