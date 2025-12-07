Weihnachten steht vor der Tür – und damit auch die alljährliche Frage: Kommt der Weihnachtsmann eigentlich pünktlicher als die Deutsche Bahn? 🎅🚆



Rund um die Feiertage ist die Bahn jedes Jahr ein kleines Abenteuer: volle Züge, wackelige Reservierungen und das große Hoffen, dass die Durchsage „Zug fällt heute aus“ nicht für den eigenen gilt. 😅

Dabei gehört genau das irgendwie zur deutschen Weihnachts-Tradition: Plätzchen, Kakao und mindestens eine Bahnfahrt, bei der man fremde Menschen besser kennenlernt als die eigene Familie.

Fun Fact: Die Bahn transportiert in der Weihnachtszeit Millionen Reisende quer durchs Land – damit es wenigstens ein paar Minuten Harmonie gibt, bevor alle wieder über Verspätungen reden. ❤️✨