Der Aktionstag soll Schülerinnen und Schülern bei der Berufswahl helfen. 💼 So läuft das bei Nadine, Paul und dem Nerd.

So läuft das bei Nadine, Paul und Co.! 22.04.2026 | 0:36 min

Es ist mal wieder soweit! Am 23.4.2026 findet der ✨Girls‘ and Boys' Day✨ statt. Der Tag soll dazu beitragen, die Berufschancen für Einsteiger*innen zu verbessern. Denn in manchen Berufen sind immer noch die Mädchen und in anderen die Jungs unterrepräsentiert.

Bei den Jungs betrifft es vor allem die sozialen, erzieherischen und pflegerischen Berufe. In (informations-) technologischen und naturwissenschaftlichen Bereichen sowie in handwerklichen Berufen fehlt dagegen weibliche Verstärkung.