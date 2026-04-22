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Schnuppertag für Berufe:Girls‘ and Boys‘ Day
Der Aktionstag soll Schülerinnen und Schülern bei der Berufswahl helfen. 💼 So läuft das bei Nadine, Paul und dem Nerd.
Es ist mal wieder soweit! Am 23.4.2026 findet der ✨Girls‘ and Boys' Day✨ statt. Der Tag soll dazu beitragen, die Berufschancen für Einsteiger*innen zu verbessern. Denn in manchen Berufen sind immer noch die Mädchen und in anderen die Jungs unterrepräsentiert.
Bei den Jungs betrifft es vor allem die sozialen, erzieherischen und pflegerischen Berufe. In (informations-) technologischen und naturwissenschaftlichen Bereichen sowie in handwerklichen Berufen fehlt dagegen weibliche Verstärkung.
👉 Schnupperpraktika und Workshops sollen das ändern. Sie geben Einblick in die verschiedenen Zukunftsoptionen. Hemmungen und Unsicherheiten, die junge Menschen bei der Berufswahl vielleicht haben, sollen aus dem Weg geräumt werden. Die eigenen Rollenvorstellungen sollten einen nämlich nicht davon abhalten, einen Beruf zu wählen, in dem man total viel Spaß hätte.☝️