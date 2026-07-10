Dürfen bald nicht mehr alle ins Schwimmbad?

Die Freibad-Saison in Deutschland ist eröffnet und erregt in der vergangenen Zeit Aufmerksamkeit durch angekündigte Zugangsbeschränkungen.

Dürfen bald nicht mehr alle ins Schwimmbad?

Die Freibad-Saison in Deutschland ist eröffnet und erregt in der vergangenen Zeit Aufmerksamkeit durch angekündigte Zugangsbeschränkungen. 10.07.2026 | 0:41 min

Eine neue Regelung eines Freibades‍♀️ in Verl in NRW sorgt für Diskussionen.️ Das Freibad lässt Kinder und Jugendliche unter 16 J. ohne Begleitung der Eltern nur noch mit Bronze-Schwimmabzeichen 雷 rein. So sollen Unfälle verhindert werden.☝️ Denn das Abzeichen bescheinigt dem Badegast sichere Schwimmkenntnisse - so die DLRG. Diese Vorschriften sind auch schon in anderen Bädern zu finden.

 Der Leiter des Heidebades in Halle an der Saale ging noch einen Schritt weiter. Sein Freibad stand in der Kritik, weil es Menschen, die kein deutsch sprechen, den Zutritt verwehren will.⛔️ Denn: Nicht deutsch sprechende Badegäste hätten sich nicht an die Freibad-Regeln und Lautsprecher-Durchsagen️ gehalten. So sei es zu zum Teil gefährlichen Situationen gekommen.

❗️Die DLRG fordert seit Langem Konsequenzen: Schwimmunterricht‍♀️ an allen Schulen, mehr ausgebildete Lehrkräfte, mehr Personal in öffentlichen Bädern. Solange diese Forderungen nicht überall umgesetzt werden, werden Schwimmbäder weiter eigene Lösungen suchen.