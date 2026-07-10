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Neue Regelungen fürs Freibad:Dürfen bald nicht mehr alle ins Schwimmbad?
Die Freibad-Saison in Deutschland ist eröffnet und erregt in der vergangenen Zeit Aufmerksamkeit durch angekündigte Zugangsbeschränkungen.
Eine neue Regelung eines Freibades♀️ in Verl in NRW sorgt für Diskussionen.️ Das Freibad lässt Kinder und Jugendliche unter 16 J. ohne Begleitung der Eltern nur noch mit Bronze-Schwimmabzeichen 雷 rein. So sollen Unfälle verhindert werden.☝️ Denn das Abzeichen bescheinigt dem Badegast sichere Schwimmkenntnisse - so die DLRG. Diese Vorschriften sind auch schon in anderen Bädern zu finden.
Der Leiter des Heidebades in Halle an der Saale ging noch einen Schritt weiter. Sein Freibad stand in der Kritik, weil es Menschen, die kein deutsch sprechen, den Zutritt verwehren will.⛔️ Denn: Nicht deutsch sprechende Badegäste hätten sich nicht an die Freibad-Regeln und Lautsprecher-Durchsagen️ gehalten. So sei es zu zum Teil gefährlichen Situationen gekommen.
❗️Die DLRG fordert seit Langem Konsequenzen: Schwimmunterricht♀️ an allen Schulen, mehr ausgebildete Lehrkräfte, mehr Personal in öffentlichen Bädern. Solange diese Forderungen nicht überall umgesetzt werden, werden Schwimmbäder weiter eigene Lösungen suchen.
In Verl kann das Abzeichen雷übrigens direkt beim Bäder-Team abgelegt werden – je nach Andrang aber möglicherweise nicht sofort.路♀️