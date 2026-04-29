Je nach Schule gibt es strenge Regeln dafür, was während der Prüfung auf dem Tisch liegen darf. Schummeln soll so schwieriger sein.

So läuft das bei Nadine, Paul und Co.! 29.04.2026 | 0:46 min

Spicken bei Prüfungen ein No-Go für euch oder habt ihr safe auch schon mal gemacht? Wahrscheinlich dann nur weniger auffällig als Nadine, Paul und Co., oder...?

Gerade ist das Schummeln mithilfe von KI ein Thema an Schulen. Vor allem beim Abitur überlegen sich die Lehrkräfte deshalb, wie sie es Schummlern besonders schwierig machen können.

Denn: die Betrugsmethoden mittels KI sind vielfältig. Es gibt Smartwatches, Kopfhörer, Smartbrillen, KI-Stifte, KI-Ringe usw. Da sich die Technik schnell weiter entwickelt, kommen immer neue Sachen hinzu, worauf die Schulen wieder reagieren müssen.

In manchen Schulen darf deshalb bei der Abitursprüfung noch nicht einmal ein Glücksbringer auf den Tisch. Erlaubt sind nur Stifte und Papier. Taschen, Jacken, Mäppchen oder Glücksbringer müssen woanders abgelegt werden.

Einige Schulen gehen bei den Prüfungen sogar noch weiter: Dort dürfen die Schüler*innen noch nicht einmal Blusen oder Hemden tragen. Denn auch dort könnten Mini-Kameras versteckt sein. Falls sich jemand nicht daran hält, bekommt er oder sie - zack - ein Leibchen umgehängt.