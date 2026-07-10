logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Zeugnisvergabe :Doku über Pauls Zeugnis
Die Zeugnisse sind da! Nadine und Co. müssen sich ihren Noten stellen. Für Paul wird es dieses Jahr spannend... Ein Kamerateam begleitet ihn.
Es ist so weit - Zeugniszeit!✨ Den Zensuren-Zettel bekommen alle am letzten Schultag vor den Sommerferien.⛱️ Die sind allerdings nicht in allen Bundesländern gleich.☝️ Die ersten Zeugnisse gab's in einigen Bundesländern bereits Ende Juni und die letzten Zeugnisse wird es für manche erst Ende Juli geben.