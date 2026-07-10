In Deutschland gibt es gerade eine Hitzewelle - an vielen Orten sind es über 30 Grad. Paul, Nadine und der Nerd haben sich deshalb einen besonderen Ort zum Chillen ausgesucht ☀️

Es ist so weit - Zeugniszeit!✨ Den Zensuren-Zettel bekommen alle am letzten Schultag vor den Sommerferien.⛱️ Die sind allerdings nicht in allen Bundesländern gleich.☝️ Die ersten Zeugnisse gab's in einigen Bundesländern bereits Ende Juni und die letzten Zeugnisse wird es für manche erst Ende Juli geben.