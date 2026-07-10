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Zetflix dreht Doku über Pauls Zeugnis

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Zeugnisvergabe :Doku über Pauls Zeugnis

Die Zeugnisse sind da! Nadine und Co. müssen sich ihren Noten stellen. Für Paul wird es dieses Jahr spannend... Ein Kamerateam begleitet ihn.

Zeugnis unlogo

In Deutschland gibt es gerade eine Hitzewelle - an vielen Orten sind es über 30 Grad. Paul, Nadine und der Nerd haben sich deshalb einen besonderen Ort zum Chillen ausgesucht ☀️

10.07.2026 | 1:00 min

Es ist so weit - Zeugniszeit!✨ Den Zensuren-Zettel bekommen alle am letzten Schultag vor den Sommerferien.⛱️ Die sind allerdings nicht in allen Bundesländern gleich.☝️ Die ersten Zeugnisse gab's in einigen Bundesländern bereits Ende Juni und die letzten Zeugnisse wird es für manche erst Ende Juli geben.