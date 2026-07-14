Ferienzeit ist Urlaubszeit. Manche von euch verreisen auch ohne ihre Eltern. Aber worauf müsst ihr dabei achten?

14.07.2026 | 0:58 min

Endlich frei! Ob Jugendreise, Sprachreise, Feriencamp oder Klassenfahrt – der erste Trip ohne Eltern ist ein echtes Abenteuer. Neue Leute kennenlernen, coole Erinnerungen sammeln und ganz nebenbei selbstständiger werden - klingt nach 'nem echten Main Character Moment! Wir geben zu, bei Paul, Malte-Soeren und dem Nerd hat das noch nicht so gut geklappt...



Nice to know:

Für einen Urlaub ohne Eltern gibt’s kein gesetzliches Mindestalter. Ob ihr mit 14, 15 oder 17 J. bereit seid alleine zu verreisen, müssen eure Eltern entscheiden.



Ihr wollt 'Me time' aber nicht ganz alleine sein?

In dem Fall sind organisierte Jugendreisen eine coole Option. Dort reist ihr mit anderen Jugendlichen, habt geschulte Betreuer*innen dabei und müsst euch um Dinge wie Anreise oder Programm kaum kümmern. Viele Angebote gibt's bereits ab 12 oder 14 J. - perfekt für Abenteurer, die trotzdem auch ein bisschen Support im Hintergrund feiern.



⚠️ Aber aufgepasst: Wenn ihr unter 18 J. seid, braucht ihr für die Reise meist die Einverständniserklärung eurer Eltern. Und auch Fluggesellschaften haben eigene Altersregeln. Also: Erst informieren, dann Koffer packen.✈️