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Der Ohrwurm des Sommers?!:"Gut genug" geht ab!
Na, singt ihr auch schon mit? Dieser Song-Trend ist auch an Nadine und Co. nicht spurlos vorbeigegangen, zum Leidwesen ihrer Lehrerin.
"Gut genug" ist der erste deutschsprachige Song dieses JAHRTAUSENDS dem das gelingt und hat deshalb Geschichte geschrieben. Zuvor schafften es bisher nur wenige in diese Charts.🎸 Zum Beispiel gelang es Nena mit "99 Luftballons"🎈und auch Falco mit "Rock Me Amadeus".🎭 In den USA hat vor allem ein witziger Hörfehler👂 den Song zu einem viralen Phänomen gemacht. Statt "Du bist gut genug" verstanden die Amis "Doobie scoot kanu" – was soviel heißt wie "Joint rutschen Kanu". 🚬🛝🛶
🔝 Allein auf YouTube erreichte der Song innerhalb weniger Wochen 3,9 Millionen Aufrufe.📈 Auf TikTok und Instagram wurde die Zeile in zahllosen Beiträgen aufgegriffen.📱