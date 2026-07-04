An diesem Song🎶 kommt diesem Sommer wirklich niemand vorbei – "Gut genug" von Blumengarten, KitschKrieg und Shirin David. Ihr kennt ihn sicher auch. Er hat längst das Internet erobert und jetzt auch noch die ✨Top 200✨ der US-Charts.🤯

"Gut genug" ist der erste deutschsprachige Song dieses JAHRTAUSENDS dem das gelingt und hat deshalb Geschichte geschrieben. Zuvor schafften es bisher nur wenige in diese Charts.🎸 Zum Beispiel gelang es Nena mit "99 Luftballons"🎈und auch Falco mit "Rock Me Amadeus".🎭 In den USA hat vor allem ein witziger Hörfehler👂 den Song zu einem viralen Phänomen gemacht. Statt "Du bist gut genug" verstanden die Amis "Doobie scoot kanu" – was soviel heißt wie "Joint rutschen Kanu". 🚬🛝🛶