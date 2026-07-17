In Klassenchats geht's nicht immer so lustig zu wie unserem Video. Viele Schüler und Schülerinnen erleben dort Mobbing , Beleidigungen und belastende Inhalte. Eigentlich sollten Klassenchats ein unkompliziertes Kommunikationsmittel sein, um schnell mal die Hausaufgaben, Unterrichtsausfälle oder Klassenaktivitäten besprechen zu können. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.



❗️Infratest dimap hat im Auftrag des WDR von Ende Januar bis Ende Februar 2026 1.257 Schülerinnen und Schüler zwischen 10 und 16 J. befragt. Mehr als ein Drittel von ihnen hat dort Erfahrungen mit unangenehmen oder belastenden Inhalten gemacht. Dazu zählen z.B. Beleidigungen und Bloßstellungen von Schüler*innen oder Lehrer*innen, Lügen, Gerüchte und auch Mobbing gegenüber einer bestimmten Person.

Die Umfrage zeigt: Etwa jede(r) sechste Schüler*in wurde dort schon einmal beleidigt oder gemobbt. Jeder vierte hat sich schon Sorgen gemacht, weil etwas im Klassenchat gepostet wurde. Und etwa jeder sechste hatte deswegen schon mal keine Lust, in die Schule zu gehen.

Experten fordern deshalb schon länger mehr digitalen Kinderschutz und elterliche Begleitung.