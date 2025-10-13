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Putzpflicht in der Schule?! :Klassenzimmer sauber machen
In Schwäbisch-Gmünd wurde vorgeschlagen, dass Kinder nach dem Unterricht 5 Minuten ihr Klassenzimmer putzen. Der Gedanke dabei: Kosten sparen.🧹
Schüler sollen Klassenzimmer selbst putzen? 😳🧽🪣
👉 In Schwäbisch Gmünd will Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU), dass Schüler*innen am Ende des Unterrichts 5 Minuten ihre Klassenzimmer sauber machen. ✨
👉 Ganz neu ist das Prinzip nicht: An vielen Schulen übernehmen Kinder schon heute kleine Putzdienste wie Tafel wischen oder fegen. 🧹 Neu wäre, dass es verpflichtend ist und dadurch ein bisschen bei den Reinigungskosten gespart werden könnte.
👉Anscheinend würde das in Schwäbisch Gmünd bis zu 250.000 € im Jahr einsparen, was die Kommune entlaste. 💸 Auch Politiker in anderen Städten finden den Vorschlag gut. 👍
✅ Befürworter sagen: In Krisenzeiten spart das nicht nur Geld, sondern stärkt auch das Verantwortungsbewusstsein. 🤝
❌ Kritiker finden: Kinder sollten nicht für die Finanzprobleme der Städte herhalten müssen. 😬