Am 28. Juli wurden die ⭐ Top 10 der Jugendwörter 2026 ⭐ veröffentlicht, aber vielen fehlt ein Wort.☝️ Ihr habt euch bestimmt auch schon gewundert, warum “Mehrzweckeier“ nicht auf der Liste steht. 🤨 Das Wort hätte es - laut der Deutschen Presse-Agentur - sogar in die Top 10 geschafft, da es sehr oft vorgeschlagen wurde. Warum also fehlt es? 👀

Wo sind die "Mehrweckeier"?

Das liegt daran, dass der Langenscheidt Verlag, also der Verlag, der jedes Jahr die Jugendwörter auswählt, „Mehrzweckeier“ nicht zur Abstimmung zugelassen hat.



❗Der Grund liegt im Ursprung des Wortes: Auf einer Demo gegen den Wehrdienst in Berlin wurde nämlich ein Plakat盛 mit der Aufschrift „Merz, leck Eier“ hochgehalten. Weil man das nicht bloß als einen Protest gegen das Wehrdienstgesetz, sondern auch als eine Beleidigung des Kanzlers Friedrich Merz verstehen kann, nahm die Polizei das Plakat mit und leitete Ermittlungen ein. Aus dem ursprünglichen Ausdruck wurde dann „Mehrzweckeier“ und das Wort entwickelte sich zu einem Meme.



Der Verlag begründet den Ausschluss damit, dass das Wort auf einer Kampagne beruhe und eine persönliche Beleidigung beinhalte. Und das verstößt gegen die Regeln.



Aber es gibt ja noch 10 andere Jugendwörter. Bis zum 20. August könnt ihr noch für euren Favoriten abstimmen.