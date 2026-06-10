Jugendwort des Jahres 2026:Wer macht das Rennen?

Mach locker, Nadine, und chill!🤌 Deinen Vorschlag fürs ✨Jugendwort 2026✨ kannst du noch bis zum 16. Juli einreichen. Die Wahl dazu wird vom Langenscheidt-Verlag organisiert, deshalb kannst du dein Lieblingswort auch auf deren Webseite droppen.



🗳️ Aus all den Vorschlägen erstellt eine Jury ab dem 17. Juli eine Shortlist der ✨Top 10.✨ Über diese Shortlist wird dann online abgestimmt und so zunächst eine Auswahl der ✨Top 3✨ ermittelt. Über diese Top 3 Jugendwörter wird dann ab dem 28. August erneut abgestimmt, bevor am 10. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse📚 das Gewinnerwort gekürt wird.🥇Yeahy.



🗣️ Gesucht wird beim Jugendwort ein Begriff, der fest zum Wortschatz junger Menschen gehört und dementsprechend im Alltag ganz selbstverständlich genutzt wird.💬 Mitmachen kann übrigens jede(r). In die offizielle Auswertung fließen allerdings nur die Stimmen von Jugendlichen.☝️So heißt es auf der Webseite von Langenscheidt. Die meisten Teilnehmer*innen sind demnach zwischen elf und 20 Jahren alt.



💭 Zur Erinnerung: Das waren die Jugendwörter der letzten Jahre:



2025: das crazy

2024: Aura

2023: Goofy

2022: Smash

2021: Cringe