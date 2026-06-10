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Jugendwort des Jahres 2026:Wer macht das Rennen?
Jedes Jahr wird erneut entschieden, welches Wort in Jugendsprache besonders beliebt war. Nerd, Nadine und Paul haben da auch ein Wörtchen mitzureden.
Mach locker, Nadine, und chill!🤌 Deinen Vorschlag fürs ✨Jugendwort 2026✨ kannst du noch bis zum 16. Juli einreichen. Die Wahl dazu wird vom Langenscheidt-Verlag organisiert, deshalb kannst du dein Lieblingswort auch auf deren Webseite droppen.
🗳️ Aus all den Vorschlägen erstellt eine Jury ab dem 17. Juli eine Shortlist der ✨Top 10.✨ Über diese Shortlist wird dann online abgestimmt und so zunächst eine Auswahl der ✨Top 3✨ ermittelt. Über diese Top 3 Jugendwörter wird dann ab dem 28. August erneut abgestimmt, bevor am 10. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse📚 das Gewinnerwort gekürt wird.🥇Yeahy.
🗣️ Gesucht wird beim Jugendwort ein Begriff, der fest zum Wortschatz junger Menschen gehört und dementsprechend im Alltag ganz selbstverständlich genutzt wird.💬 Mitmachen kann übrigens jede(r). In die offizielle Auswertung fließen allerdings nur die Stimmen von Jugendlichen.☝️So heißt es auf der Webseite von Langenscheidt. Die meisten Teilnehmer*innen sind demnach zwischen elf und 20 Jahren alt.
💭 Zur Erinnerung: Das waren die Jugendwörter der letzten Jahre:
2025: das crazy
2024: Aura
2023: Goofy
2022: Smash
2021: Cringe