Friedrich Merz ist deutscher Bundeskanzler - heißt, er hat in der deutschen Bundesregierung quasi den Hut auf 🎩. So richtig happy sind aber aktuell nicht viele Leute mit ihm ...

Warum steht der Kanzler Friedrich Merz in der Kritik? 07.08.2026 | 1:00 min

Ist Friedrich Merz der unbeliebteste Kanzler überhaupt? Man könnte es fast meinen, wenn man sich die aktuellen politischen Debatten und Stimmungswerte anschaut.

Eigentlich wollte der Bundeskanzler Stabilität ausstrahlen und mit starker Hand regieren. Doch stattdessen sind die Umfragewerte im Keller und in seiner eigenen Partei CDU gibt's Streit und Unmut.

❗️In aktuellen Umfragen (wie von Ipsos) sagen mehr als 80% der Befragten, dass sie mit der Arbeit des Kanzlers unzufrieden sind. Nur etwa 16% finden gut, was er gerade macht.