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Straßenumfrage:Wie beliebt ist der Kanzler
Friedrich Merz ist deutscher Bundeskanzler - heißt, er hat in der deutschen Bundesregierung quasi den Hut auf 🎩. So richtig happy sind aber aktuell nicht viele Leute mit ihm ...
Ist Friedrich Merz der unbeliebteste Kanzler überhaupt? Man könnte es fast meinen, wenn man sich die aktuellen politischen Debatten und Stimmungswerte anschaut.
Eigentlich wollte der Bundeskanzler Stabilität ausstrahlen und mit starker Hand regieren. Doch stattdessen sind die Umfragewerte im Keller und in seiner eigenen Partei CDU gibt's Streit und Unmut.
❗️In aktuellen Umfragen (wie von Ipsos) sagen mehr als 80% der Befragten, dass sie mit der Arbeit des Kanzlers unzufrieden sind. Nur etwa 16% finden gut, was er gerade macht.
Kritik gibt es vor allem an Spitzenentscheidungen, verpassten Reformen und seinem Führungsstil. Der Frust geht in einigen CDU-Landesverbänden mittlerweile so weit, dass sogar personelle Veränderungen und eine Neuausrichtung gefordert werden.