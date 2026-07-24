Immer mehr Jugendliche sehnen sich nach einer Zeit vor den sozialen Medien. Wann hätten Paul, Nadine und der Nerd gerne gelebt?

24.07.2026 | 1:00 min

War in der Zeit vor ✨Social Media✨ alles besser? Das jedenfalls denkt einer Studie zufolge fast jeder zweite von euch!

Man könnte meinen, das Verhältnis von Jugendlichen zur eigenen Social-Media-Nutzung ist lowkey schizo! Denn einerseits ist Social Media die beliebteste Freizeitbeschäftigung. Gleichzeitig beneidet fast jeder zweite die eigenen Eltern für ihre Kindheit ohne TikTok und Co.! Das war zumindest die zentrale Erkenntnis der JIM-plus-Studie, die der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest untersucht hat.

Vor allem Mädchen sehen Social Media kritisch. Obwohl den meisten bewusst ist, dass vieles auf den Plattformen nicht echt ist, verspüren viele einen Druck zur Selbstoptimierung und können es nicht lassen, sich mit anderen zu vergleichen.爵 Etwa die Hälfte der befragten TikTok-Nutzerinnen fühle sich „im eigenen Körper nicht wohl“.