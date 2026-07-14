☀️ An manchen Orten ging's hitzetechnisch bereits am Wochenende (11. und 12. Juli 2026) schon so richtig ab! 📈 Die Temperaturen kletterten fast in ganz Deutschland auf 25 bis 30 Grad - zum Teil sogar noch höher, wie z. B. in Rheinfelden am Hochrhein (Baden) mit 36,6 Grad! ⛱️



📊 Nach den Berechnungen des europäischen Wettermodells bleibt das Hoch, das für die Hitze verantwortlich ist, mindestens bis zum 18. Juli wetterbestimmend. Wir müssen uns also eine ganze Woche lang auf diese Wüstenhitze einstellen. 🤯 Doch es gibt auch gute Nachrichten!



❗️Es gibt nämlich einen Unterschied zur vergangenen Hitzewelle: Die Luft 🌬️ soll zunächst vergleichsweise trocken bleiben. Die Taupunkte liegen überwiegend in einem angenehmen Bereich, sodass die Hitze weniger belastend empfunden werden dürfte als bei schwülwarmer Witterung – so die Fachleute.



‼️ Trotzdem heißt es auch diesmal: Vermeidet die Hitze, trinkt genug und versucht sowohl den eigenen Körper als auch die Wohnung kühl zu halten. 🧊 Achtet bei extremer Hitze zudem besonders auf ältere Menschen, Vorerkrankte und Kinder!