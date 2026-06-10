Am 11. Juni ist es soweit: die Fußball-WM 2026🏟️ geht los.🥳 In diesem Jahr ausgetragen in den USA, Mexiko und Kanada.Die FIFA hat die Weltmeisterschaft von 32 auf 48 Mannschaften und von 64 auf 104 Spiele erweitert. Also eine WM, so groß wie nie.😮



🏗️ Im Vorfeld gab's auch so einiges an Organisationsproblemen. Denn, mal ehrlich, die USA sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die größte Fußballszene⚽️ zu haben.🥴 Dagegen ist Mexiko schon eher ein Fußballland.⚽️ Und Kanada? Äh, darüber redet irgendwie keiner... 🤔