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Fußball-WM der Männer:Hymnen bei der WM be like ...
Jedes Land bringt seine ganz eigene Nationalhymne bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer mit auf den Platz. So sieht das dann aus!
Keine Fußball-WM🏟️ ohne Nationalhymne.🎼 Jede Nation hat eine, und ein Land gönnt sich sogar zwei Hymnen.😮Manche fassen sich kurz,⏱️andere kennen fast kein Ende.💤 Hier mal ein paar spannende Facts, die ihr sicher noch nicht kanntet:
⏱️ Kurz und knapp
Die kürzeste Nationalhymne haben Japan🇯🇵 und Jordanien🇯🇴 – nur 4 Zeilen. Man kann sie also leicht verpassen.😜
📖 Long Story long
Die längste Nationalhymne der Welt haben die Griechen🇬🇷 mit 158 Strophen.🤯 Da die bei der WM 2026 allerdings nicht dabei sind, haben wir uns die argentinische Nationalhymne🇦🇷 mal genauer angesehen.🔍 Die hat es längentechnisch nämlich auch in sich - und zwar ist sie knapp 20 Minuten lang!!! Bei der WM gibt’s allerdings 'ne Kurzversion.🎼
🤐 Gar kein Gesang
Die spanische Hymne hat tatsächlich gar keinen Text.
❗️Ein Land - zwei Hymnen
Und Neuseeland hat sogar zwei Hymnen - wegen der Mitgliedschaft im Commonwealth. Denn Neuseeland war früher eine britische Kolonie.