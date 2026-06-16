Keine Fußball-WM🏟️ ohne Nationalhymne.🎼 Jede Nation hat eine, und ein Land gönnt sich sogar zwei Hymnen.😮Manche fassen sich kurz,⏱️andere kennen fast kein Ende.💤 Hier mal ein paar spannende Facts, die ihr sicher noch nicht kanntet:



⏱️ Kurz und knapp

Die kürzeste Nationalhymne haben Japan🇯🇵 und Jordanien🇯🇴 – nur 4 Zeilen. Man kann sie also leicht verpassen.😜



📖 Long Story long

Die längste Nationalhymne der Welt haben die Griechen🇬🇷 mit 158 Strophen.🤯 Da die bei der WM 2026 allerdings nicht dabei sind, haben wir uns die argentinische Nationalhymne🇦🇷 mal genauer angesehen.🔍 Die hat es längentechnisch nämlich auch in sich - und zwar ist sie knapp 20 Minuten lang!!! Bei der WM gibt’s allerdings 'ne Kurzversion.🎼



🤐 Gar kein Gesang

Die spanische Hymne hat tatsächlich gar keinen Text.



❗️Ein Land - zwei Hymnen

Und Neuseeland hat sogar zwei Hymnen - wegen der Mitgliedschaft im Commonwealth. Denn Neuseeland war früher eine britische Kolonie.