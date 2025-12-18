Kühlen Kopf bewahren beim … :Elternsprechtag in der Schule

Jede fünfte Lehrkraft🧑‍🏫 nennt in einer Forsa-Umfrage von 2024 die Zusammenarbeit mit Eltern als eine der größten Herausforderungen im Schulalltag. Autsch.😣 Doch bevor wir jetzt alle zusammen auf die Eltern zeigen 🫵 - das größere Problem sahen Lehrkräfte bei ihren Schüler*innen: 42% der befragten Lehrkräfte benannten das Verhalten der Schülerinnen und Schüler als die größte Herausforderung in ihrem Beruf. Ups.😬



👉 Doch Elternsprechtage sind nicht nur für Eltern und Lehrer*innen herausfordernd. Viele von euch machen sich ebenfalls große Sorgen vor den Gesprächen.🙇‍♂️ Was werden die Lehrkräfte über euch erzählen? Wie werden eure Eltern darauf reagieren? Ist mit einer Familienkonferenz zu rechnen?🥴



❗️Fakt ist: Den Elternbrief📮vor den Eltern zu verstecken, ist keine gute Lösung.😬 Was hilft: einen kühlen Kopf bewahren. Am besten bereitet ihr eure Eltern vor dem Elterngespräch schon mal darauf vor, was angesprochen werden könnte. So wirkt ihr eventuellen Ausbrüchen entgegen🤬🚫 und helft auch euren Eltern, sich besser auf das Gespräch vorzubereiten.☝️🤓