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Onlineshopping:Widerruf leicht gemacht
Ab dem 19. Juni 2026 müssen Online-Shops einen Widerrufsbutton anbieten. Der soll die Rückgabe erleichtern. So könnte das aussehen ... hoffentlich nicht!
Schon gehört? Ab dem 19. Juni 2026 müssen Online-Shops einen ✨Widerrufsbutton✨ anbieten❗️Dieser soll einen vor unüberlegten Entscheidungen schützen und die Rückgabe unerwünschter Waren🫸erleichtern.🤓
Die Idee: Verträge im Internet sollen genauso leicht widerrufen werden können, wie sie abgeschlossen wurden.🤝
👉 Denn das kennt man: Mit nur wenigen Klicks ist online etwas bestellt. Wenn man es sich dann anders überlegt, wird es oft kompliziert – Kontakt suchen, E-Mail schreiben, Formular ausfüllen.😵💫 Das soll sich jetzt ändern. Unternehmen müssen künftig einen klar erkennbaren Button oder Link bereitstellen, über den sich ein Vertrag unkompliziert widerrufen lässt.📃🚫 Das gilt auch für Händler, die ihre Produkte über Plattformen wie Amazon oder eBay verkaufen. Irreführende oder versteckte Lösungen – wie in unserem Video gezeigt – sind natürlich nicht zulässig.🤓
❗️Good to know:
Das Widerrufsrecht selbst ändert sich nicht. Es gilt weiterhin in der Regel 14 Tage – ab Vertragsschluss bzw. ab Erhalt der Ware.